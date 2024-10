Um den Schulweg sicherer zu gestalten, hat der Elternverein der Volksschule Sankt Margarethen an der Raab in diesem Schuljahr eine neue Idee realisiert: Zwei neuralgische Punkte des Ortes, nämlich der Sportplatz und das Gemeindeamt, wurden als „Elternhaltestellen“ gekennzeichnet. Von dort führen leuchtende Fußabdrücke in Gelb und Grün die Kinder entlang eines sicheren Weges bis zur Schule.