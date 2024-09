Diese Woche findet die Europäische Mobilitätswoche statt. In der ganzen Steiermark steigen dazu Veranstaltungen mit dem Fokus auf Alternativen zu Auto & Co. Los geht es in Weiz bereits am Dienstag mit einem Klima-Pubquiz um 19 Uhr im Café Loder (Luis). „Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten knifflige Fragen rund um das Thema Klimawandel, Mobilität und Co“, informiert Lisa Breisler-Schwarz vom Büro für Umwelt und Mobilität in Weiz.