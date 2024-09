Die erst im Frühjahr erhobenen, aktuellen Zahlen liegen noch nicht vor, doch so viel steht bereits jetzt fest: Das Auto bleibt für die meisten Steirerinnen und Steirer vorerst das zentrale Verkehrsmittel der Wahl. Sein Anteil im „Modal Split“, also am gesamten steirischen Personentransport-Aufkommen, lag zuletzt mit leicht rückläufiger Tendenz bei zwei Dritteln. Einer der vielen Gründe dafür liegt laut Verkehrsexperten in der meist stark autozentrierten Verkehrs- und Raumplanung. „Dem Pkw wird immer noch am meisten Platz zugewiesen. Vor allem in den Städten gehört der Raum gerechter verteilt“, sagt auch Friedrich Hofer, Geschäftsführer des Klimabündnis Steiermark.