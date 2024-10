Es wird wieder scharf geschossen: Samstag, 12. Oktober (18 Uhr), starten die EC Bulls Weiz in die neue Eishockeysaison. Sonntag findet dann der Bambini-Cup der Kinder in der Weizer Halle statt. Die Bulls Weiz spielen in der Landesliga, der vierthöchsten Liga Österreichs. Das Ziel: „Das Play-off der besten Vier erreichen. Und dann schauen wir weiter“, so Spielertrainer Oliver Setzinger. Zuletzt scheiterten die Weizer erst im Finale an Leoben.