Am Freitagabend war es wieder so weit: Die Eishalle Weiz öffnete kurz nach Saisonstart am 3. November die Türen zur mittlerweile Tradition gewordenen „Eisdisco“. Schlittschuhlaufen auf glatt poliertem Eis, dazu laute Beats und Discolichter – ein Freiheitsgefühl und Adrenalinkick für Jung und Alt. Während sich die einen noch vorsichtig vorantasteten, schlitterten und glitten die anderen schon meisterhaft über das kühle Weiß.