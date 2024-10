Im August 2012 lernten sich Tamara Pendl und Reinhard Meister bei einer Veranstaltung in Entschendorf kennen. Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und der Selbständige sind aus dem gleichen Ort und als fast Nachbarn gleich ins Gespräch gekommen.

Am 24. August wurde zu Hause in Entschendorf im Garten die Hochzeit gefeiert. Es war ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis, auch für die beiden gemeinsamen Kinder.

Die Hochzeitsreise führte das Paar in den Herbstferien in den Süden. Die gemeinsame Freizeit verbringen die beiden am liebsten mit ihren Kindern, mit der Familie und Freunden.

