Rund 800 Restmüllbehälter werden in Gleisdorf pro Woche entleert. Gemeinsam mit Altpapier und der Leichtfraktion summiert sich der Gleisdorfer Müllberg pro Jahr auf knapp 2500 Tonnen. Seit 30 Jahren übernimmt die Firma Müllex aus St. Margarethen an der Raab als Partner der Stadtwerke Gleisdorf die Abfallsammlung in der Stadt. Nun kommt erstmals ein vollelektrisches Pressmüllfahrzeug zum Einsatz. Kostenpunkt: 500.000 Euro.