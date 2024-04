Großeinsatz Freitagvormittag in der Oststeiermark: Am Gelände der Firma „Müllex Abfallrecycling“ in St. Margarethen an der Raab entstand in einer Anlage, in der Brennstoffe für die Zementindustrie hergestellt werden, ein Brand. Die Feuerwehren wurden alarmiert. 75 Feuerwehrleute (in 18 Fahrzeugen), Polizei und Rotes Kreuz rückten aus.