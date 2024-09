„Ich hatte einen leichten Unfall mit meiner Schwester und war total hilflos, weil ich nicht gewusst hab, was ich tun soll. Ich hatte null Ahnung“, erinnert sich Marco Spreitzhofer aus Birkfeld. Mittlerweile hat er die aber: Seit fünf Jahren ist er Mitglied der Jugendgruppe des Roten Kreuzes in seiner Heimatgemeinde. Der Einzelhandelskaufmann ist zudem seit November Landesjugendsprecher-Stellvertreter sowie Bezirksjugend-Stellvertreter. Im Jänner will er die Ausbildung zum Sanitäter starten. Drei Monate lang wird der 17-Jährige in Hartberg samstags und sonntags ausgebildet, um Leben zu retten.