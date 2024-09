Wie war das noch einmal mit der Wiederbelebung? Bei vielen Menschen herrscht Unsicherheit, wie sie anderen im Fall eines Atem-Kreislauf-Stillstandes helfen können. Das Rote Kreuz in Graz-Stadt will diese Unsicherheit mit einem öffentlichen Event nehmen. Der Atem-Kreislauf-Stillstand ist ein lebensbedrohlicher Zustand, bei dem die betroffene Person auf sofortige Hilfe von Ersthelferinnen und Ersthelfern angewiesen ist. Mit jeder Minute ohne Wiederbelebungsmaßnahmen sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um ca. 10 Prozent. Die Herzdruckmassage hilft, das Gehirn während des Stillstands mit Sauerstoff zu versorgen. Drei von vier Patienten könnten einen Stillstand ohne bleibende Zellschäden überleben, wenn innerhalb von fünf Minuten eine Wiederbelebung begonnen wird. Ersthelfer können hier also definitiv einen Unterschied machen.

Viele Menschen wissen allerdings nicht, was im Fall eines Atem-Kreislauf-Stillstands zu tun ist. Manche haben auch Sorge, bei der Wiederbelebung etwas falsch zu machen. Diese Sorgen will das Rote Kreuz Graz-Stadt bei einem öffentlichen Event am 11. September nehmen: Von 13 bis 17 Uhr öffnet das Rote Kreuz in vier Grazer Parks (im Stadtpark, im Augarten, im Volksgarten und im ORF-Park) Erste-Hilfe-Stationen. Vor Ort können Interessierte und Parkbesucher anhand von Übungspuppen lernen, wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung funktioniert. So soll die Angst vor dieser lebensrettenden Maßnahme genommen werden. Beim Event wird gezeigt: Erste Hilfe ist ganz einfach. Im Notfall kann man nur einen einzigen Fehler machen: Zuschauen und nichts tun.