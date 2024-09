Warum die Weizerinnen und Weizer so fleißig Unternehmen gründen

Mit 608 neu gegründeten Unternehmen im Jahr 2023 befindet sich der Bezirk Weiz auf Platz drei in der Steiermark. Was die Region für Firmen so attraktiv macht und warum es keinen richtigen Zeitpunkt zum Gründen gibt.