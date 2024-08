Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren aus Markt Hartmannsdorf und Gleisdorf: Ein Paketzusteller hatte am Montag, 12. August, eine Gemeindestraße falsch eingeschätzt. Bei einem Ausweichmanöver kam er mit seinem Kleintransporter von der Straße ab und rutschte über die Böschung. Das Fahrzeug blieb in gefährlicher Schräglange am Rande des Maisfeldes hängen.