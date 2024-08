Fassungslosigkeit und Trauer in Nechnitz im Bezirk Weiz: In der Nacht auf Sonntag ereignete sich hier ein tödlicher Verkehrsunfall auf der L 352. Laut Polizei fuhr ein 67-jähriger Lenker gegen drei Uhr in der Nacht in Richtung Süden. „In einer langgezogenen Rechtskurve dürfte der Mann von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Pkw geriet in das angrenzende Waldstück und stieß dort gegen mehrere Bäume“, heißt es seitens der Exekutive.

Für den Lenker kam leider jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. „Ersten Ermittlungen der Polizei Sankt Ruprecht an der Raab zufolge könnte der 67-Jährige nicht angegurtet und alkoholisiert gewesen sein. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang werden geführt“, meldet die Polizei. Der 46-jährige Beifahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH-Graz gebracht. Bei dem tragischen Unfall standen das Rote Kreuz Passail, der C-17-Rettungshubschrauber, die Feuerwehren Passail, Fladnitz, Tulwitz, und St. Kathrein am Offenegg sowie die Bergrettung Fladnitz im Einsatz.