Plötzlich wurde es kritisch und gefährlich: Wie die Polizei berichtet, unternahm Samstagnachmittag ein 66-Jähriger aus Wien eine Wanderung und beabsichtigte von der Brunnwiesenalm auf die Stummenalm zu gehen. Auf etwa 1600 Metern Seehöhe wollte er einen alten Jagdsteig durchqueren. „In weiterer Folge kam der Mann vom Weg ab und geriet in unwegsames Gelände. Bei dem zweistündigen Versuch, auf den markierten Weg zurückzugelangen, dürfte er sich an beiden Beinen leicht verletzt haben. Aufgrund der Hitze litt der Mann zudem an Kreislaufproblemen“, heißt es seitens der Exekutive. Gegen 18 Uhr setzte der 66-Jährige schließlich einen Notruf ab. „Er wurde vom Polizeihubschrauber ins Tal und in weiterer Folge ins LKH Bad Aussee gebracht.“