Anzugträger dürften durchaus neidisch auf diejenigen gewesen sein, die am Donnerstag zum Spatenstich des neuen Siemens-Werkes für Windkraft-Transformatoren nach Wollsdorf in Lederhosen gekommen waren. Denn wie es Siemens-Geschäftsführer Tim Holt, der in den USA lebt, ausdrückte: „Ich hab‘ das Wetter von Florida mit nach Österreich genommen.“