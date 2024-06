In ihre zweite Periode als Gemeinderätin startete Verena Kriegl mit der jüngsten Gemeinderatssitzung in St. Ruprecht an der Raab. Schon 2020 war sie für eineinhalb Jahren für die SÖG (Sozial Ökologisch Gemeinsam) im Plenum vertreten gewesen, hatte auch die Funktion der Bezirkssprecherin der Grünen übernommen. Aus gesundheitlichen Gründen war sie ausgestiegen, jetzt aber folgte sie Thomas Schwarz nach, der sein Mandat zurückgelegt hatte.