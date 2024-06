Für Siemens-Halle: Wurden trotz brütender Vögel Bäume gerodet?

Am Mittwochmorgen wirkt das Grundstück in Wollsdorf bei Weiz, auf dem sich Siemens Energy ansiedeln will, so gut wie gerodet. Trotz brütender Vögel? Die Naturschutzabteilung will das jetzt prüfen.