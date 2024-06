Sie haben sich klein gemacht, liegen flach auf dem Bauch in ihrem Nest, die langen Beine haben sie nah an den Körper gezogen. Mit großen Augen blicken zwei Jungstörche zwei Männern entgegen, die sich über sie beugen, ein Handtuch über ihre Köpfe werfen und ihnen an den Oberschenkeln einen Ring aus Plastik befestigen.