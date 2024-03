„Na wie geht’s euch zwei?“, fragt Franz Schlögl von der Berg- und Naturwacht und blickt Richtung Dach des alten Draxlerhofes am Hauptplatz in Weiz. Vor wenigen Tagen ist das Storchenpaar vom Winterurlaub in Afrika wieder zurück in die Heimat geflogen: „Das Männchen begattet das Weibchen schon“, sagt Schlögl. Er kümmert sich in Weiz und Umgebung um die Störche und ihre Horste.