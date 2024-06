„Wir können gar nicht genug junge Menschen für die Technik begeistern“, erklärt Horst Bischof, Rektor der Technischen Universität Graz. Nicht zuletzt deshalb begann heute wieder die „Woche der Wissenschaft“ an den insgesamt 229 Polytechnischen Schulen (PTS) in Österreich. Der offizielle Auftakt fand in der PTS in Gleisdorf statt. Direktor Albert Walter und sein Team durften da neben TU-Rektor Bischof auch Minister Martin Polaschek und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner begrüßen.