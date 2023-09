"Das Klopfen, das Sie hören, kommt nicht von hier, sondern von der anderen Schule", sagt Mittelschuldirektor Bernhard Braunstein und lacht. Während am Gleisdorfer Gymnasium noch gearbeitet wird, wird an der Mittelschule Eröffnung gefeiert. Nämlich vom neuen Holzriegelzubau. Und der ist, laut Bürgermeister Christoph Stark, in Rekordzeit entstanden. Gerade einmal 13 Wochen haben die Bauarbeiten gedauert.