Wie die Sattler, Seiler oder Tuchmacher waren auch die Färber in Weiz eine Zunft, deren Häuser ihren fixen Platz am Hauptplatz hatten. Bis 1964 betrieb Elfriede Werk dort die letzte Tuchfärberei. In ihrem Haus, das nach ihrem Tod verkauft wurde, fand sich ein reicher Schatz an Dokumenten über die Geschichte der Blaufärber in Weiz.