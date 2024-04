Ganz Puch bei Weiz wurde zum Festgelände, um die besondere Schönheit der Landschaft im Frühling an der steirischen Apfelstraße zu feiern. Die Apfelblüte ist wegen des Wetters zwar vorbei, das Apfelblütenfest fand am Sonntag am Hochgartl von Puch bei Weiz trotzdem statt. Zu erleben gab es für die rund 3000 Besucher Volkskultur und Tradition in all ihren Facetten und vor allem zu besonderen Kraftplätzen der Steiermark.