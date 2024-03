Die Zahlen, die Josef Pesserl, Präsident der Arbeiterkammer Steiermark, AK-Direktor Johann Scheuch und Außenstellenleiter Elmar Tuttinger am Dienstag in Weiz präsentierten, sind beachtlich. Demnach gab es in der Weizer AK-Außenstelle im Vorjahr 4914 Rechtsberatungen (davon 3561 rund um das Arbeitsrecht). Exakt 140.097 Euro wurden erkämpft (109.686 Euro im Arbeitsrecht, 30.401 Euro im Konsumentenschutz).