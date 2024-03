Reden ist Silber, Schreiben ist Gold. So könnte man, überspitzt formuliert, die mittlerweile bevorzugte Kontaktaufnahme mit der AK-Regionalstelle in Hartberg umschreiben. 4328 Rechtsauskünfte wurden hier 2023 erteilt – alleine 3376 davon im Arbeitsrecht. „Allgemein fällt aber auf, dass sich immer mehr Leute per Mail melden“, erklärt der zuständige Büro-Leiter Johannes Hirmann. „Wir haben hier eine Steigerung von 32 Prozent.“ Karenz sowie Altersteilzeit seien die Themengebiete, die Arbeitnehmer häufig umtreiben. Vor allem im Gastgewerbe käme es zu Interventionen, so Hirmmann weiter. Insgesamt 79.926 Euro konnte man in Hartberg erkämpfen, 73.224 Euro davon im Bereich Arbeitsrecht. Von großen Insolvenzen sei man „Gott sei Dank verschont geblieben“.