75 Tage vor Beginn der Arbeiterkammerwahl in der Steiermark startete am Donnerstag die Fraktion der sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) mit AK-Präsident Josef Pesserl in den Wahlkampf. Der Kammersaal war mit rund 700 Personen prall gefüllt, Pesserl begrüßte jeden Einzelnen mit einer Stanitzel Maroni. Als „ein bisserl eine Mischung zwischen Chuck Norris und Robin Hood“ wurde der 67-Jährige den Betriebsrätinnen und Funktionärinnen im Saal angekündigt. Immerhin, nicht räuberisch, sondern auf dem Klagsweg habe die steirische AK in den letzten fünf Jahren 357 Millionen Euro für ihre Mitglieder erkämpft, davon 56 Millionen vorenthaltenes Entgelt von Arbeitgebern, bilanzierte der Präsident.