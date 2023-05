Zwischen Jänner und Mai 2024 werden in Österreich wieder die Arbeiterkammer-Wahlen geschlagen. In der Steiermark stellte sich lange die Frage, ob Präsident Josef Pesserl (66) in Pension geht oder ob er es doch wieder angeht. Fazit: Er wird antreten, das bestätigte Alexander Lechner (FSG-Präsidium) der Kleinen Zeitung. Tenor: Die große Erfahrung (und Bekanntheit, Anm.) ist in diesen Zeiten Gold wert.