Neujahrsempfänge der Regierenden, Interessensverbände und Institutionen sind Prozessionen. Ein selbstähnlicher Tross an Establishment zieht von Event zu Event, beklatscht selbstähnliche Reden und trifft mit gespielter Überraschung seinesgleichen, so massiert, bis die Grußformeln und der Vorrat an Small Talk versiegen. Das Neujahrstreffen der Gewerkschaft Bau-Holz ist da wohltuend anders.