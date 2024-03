„Eine Ära geht zu Ende. Wir feiern mit Euch die letzte Party in der Musi Kistn.“ Unter diesem Motto wird am Samstag, 9. März, ab 21 Uhr noch einmal das legendäre Laurenzibräu in der Gleisdorfer Innenstadt aufgesperrt. Erstmals seit 2019 übrigens und zum allerletzten Mal. Mit Musik, der einen und anderen Flasche hauseigenem Bier und hoffentlich auch viel gute Laune. Wobei, etwas Wehmut wird bei den Gastgebern Thomas Hadolt und Mario Reiter auch dabei sein.