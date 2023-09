In der Gleisdorfer Gastronomie wurde dieser Tage Jubiläum gefeiert: Vor zehn Jahren, nämlich am ersten September 2013, öffnete das Laurenzi Bräu am Hauptplatz seine Türen. Das Konzept, ein Stadtheuriger mit eigener Brauerei, hätte ursprünglich im alten Römerhof umgesetzt werden sollen. Da es dort aber zu keiner Einigung mit dem Vermieter kam und die Räumlichkeiten der ehemaligen Kirchtavern zur selben Zeit frei wurden, sattelte das damals noch vierköpfige Gesellschafterteam kurzerhand um.