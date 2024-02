Ein 20-jähriger Paragleiter aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld startete am Donnerstag um 14.40 Uhr in Fladnitz an der Teichalm, Bezirk Weiz, mit einem Minischirm vom Heulantsch und flog zu einem Aussichtspunkt an der Teichalmstraße. Kurz nach dem Start verlor er bei einem Flugmanöver die Kontrolle, stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.