Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Mortantsch im Bezirk Weiz ein tragischer Unfall in der Landwirtschaft, bei dem ein 51-jähriger Mann ums Leben kam. Bei Feldarbeiten mit seinem Traktor verunglückte der Mann schwer und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Trotz intensiver Reanimationsbemühungen über fast eine Stunde konnte der Tod des Mannes nicht verhindert werden.