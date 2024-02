Eine Stippvisite stattete Bundesministerin Leonore Gewessler am Mittwochnachmittag (davor war sie zu Gast in St. Ruprecht, wo eines der drei ersten Reallabore Österreichs vorgestellt wurde) dem Gleisdorfer Einbahnring ab. Im vergangenen Jahr wurde in der Schillerstraße der zweite Abschnitt in Angriff genommen. Mittlerweile ist man dort per Auto nur mehr einspurig unterwegs. Die zweite Spur gehört den Radfahrenden und Fußgängern.