Am Samstagnachmittag kam es auf der B64 in Fahrtrichtung Weiz zu einem Zusammenstoß zweier Autos, bei dem eine 32-jährige Autofahrerin verletzt wurde. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die 32-Jährige in das Landeskrankenhaus Weiz eingeliefert. Die Schwere ihrer Verletzungen ist noch unklar. Der 54-jährige Lenker des anderen Fahrzeuges blieb unverletzt.