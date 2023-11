Neue Gesichter und alte Bekannte: Das sind die Weizer Haubenträger

Acht Lokale im Bezirk Weiz tragen ab sofort 14 Hauben. Angeführt wird die Haubenparade von „Der Luis“ in Anger und dem „Zeitraum“ in St. Kathrein am Offenegg. Newcomer ist der Kirchenwirt Hofer in Puch bei Weiz.