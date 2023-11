Punktgenau um 11 Uhr 11 wurde am Südtioler Platz die Saison des Weizer Faschings mit einem Schuss aus der Kanone eröffnet. Abgefeuert wurde dieser von der Stadtwache Feldbach, die als Gast nach Weiz geladen war. Vom Beginn der sogenannten fünften Jahreszeit, die in Weiz diesmal unter dem Motto „Alles ist möglich“ steht, ging es Schlag auf Schlag: Zu Klängen der Weizer Faschingstrommler und unter dem Jubel der Zuschauer zogen die Abordnungen verschiedener Vereine ein. Aktiv dabei waren die Faschingsgilde Köflach, die Dance Company Krieglach, die Stadtwache Feldbach, der Faschingsverein Gleisdorf, die Faschingsgilde aus Kirchberg an der Raab und allen voran der Elferrat der Weizer Narrenzunft mit Kanzler Ewald Wild.