Unter dem Motto „Kleine Hände - große Werke“ lud Martin Wratschko, Werklehrer an der Mittelschule Ehrenhausen, die Mädchen und Buben der Volksschule zur Teilnahme an einem Projekt ein. In seinen Freistunden baute er mit jeder Klasse ein anspruchsvolles Werkstück aus Holz. Der Bogen spannte sich vom Lkw aus Holz über ein Blockhaus und einen Leiterwagen bis hin zum Holztraktor.

Die Kinder waren mit Begeisterung bei der Sache und am Ende stolz über ihre selbst erschaffenen Werkstücke. „Die größte Freude habe ich selbst, wenn ich sehe, mit wie viel Schaffenskraft die Kinder ans Werk gehen“, betont der engagierte Werklehrer.