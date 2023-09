Zum Ferienausklang geht in der Südsteiermark eines der größten Feste der Region über Bühne: Zum 113. Mal öffnet am Samstag, dem 9., und Sonntag, dem 10. September, der Gady Markt in Lebring-St. Margarethen seine Tore. Mehr als 100 Aussteller bieten den Zehntausenden Besucherinnen und Besuchern aus der ganzen Steiermark dabei eine bewährte Mischung aus Fahrzeugschau, Unterhaltung und Kulinarik.