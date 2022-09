Rund 315 Frauentrachten und 100 Männertrachten gibt es in der Steiermark. Eine von ihnen ist die Leibnitzer Tracht. Seit dem 1. September kann man diese auch in der Edition Gady erwerben. Gemeinsam mit dem steirischen Heimatwerk hat die Familie Gady in den letzten sieben Monaten eine eigene Version der Leibnitzer Alltags- und Festtracht entworfen. Zwei Dirndlvarianten in den Farben blau und rot und ein Trachten-Gilet sind bei dieser Zusammenarbeit entstanden. Am 1. September wurden sie in der Firmenzentrale in Lebring zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert.