Es geht um die Wurst. Besser gesagt, um "wurstfragen". Auf den Tisch gebracht werden diese am 16. September vom Künstler Antonio Fian und dem Kollegium Kalksburg. Sie machen die Hofer Mühle in Stainz mit einem Mix aus Dramolett und Wienerlied zum Schauplatz von hochkomischen und tiefschürfenden Einblicken in Wesen, Wahn und Wirklichkeit des Österreichischen.