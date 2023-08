Es hat die Mahnwanderung zum Schutz der Schwarzen Sulm überschattet. Anfang Juli befestigten in Bad Schwanberg Unbekannte ein rund zwei Meter hohes und zehn Meter breites Plakat an Bäumen quer über die Sulm. Wohlgemerkt in rund 30 Metern Höhe. Zu lesen ist da in Rot, Schwarz und Blau: "Peter Masser Sulmhasser, Liechtenstein Kapitalistenschwein."