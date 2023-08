Sie hätte erst am 1. September abgeschlossen werden sollen: die Baustelle in Ehrenhausen an der Weinstraße, die Ende Juni eingerichtet wurde. Nun dürfen Verkehrsteilnehmer aufatmen: Einen Monat früher als geplant ist die Ortsdurchfahrt ab 2. August um 17 Uhr nun wieder möglich.

"Unsere Baufirma hat sogar Freitagnachmittag und teilweise am Samstag gearbeitet, um schneller fertig zu werden", so Bürgermeister Hannes Zweytick. Die Bauarbeiten seien vor allem deshalb notwendig gewesen, weil durch Starkregen immer wieder Regenwasser über den Gehsteig in die Keller der Anrainer geflossen sei.

Außerdem sorgten die alten Wasserleitungen für einen erhöhten Wasserverbrauch. Zusätzlich wurden auch Glasfaser- und Nahwärmeleitungen verlegt. "Viele Bürger wollen von Öl auf Nahwärme umstellen, das ist jetzt möglich. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir die Leute wieder entlasten können", sagt Zweytick.