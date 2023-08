Am kommenden Sonntag, dem 6. August, wird in Graggerer (Gemeinde Stainz) wieder ordentlich "gedieselt", wie es im Fachjargon der Oldtimerszene heißt. Damit gemeint: die Zusammenkunft und der gegenseitige Austausch von und unter passionierten Oldtimerbesitzern und -fans. Beim traditionellen Oldtimertreffen rund um das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Graggerer ist es nun wieder so weit, es findet heuer zum 29. Mal statt.