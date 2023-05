Die großen Regenmengen am Sonntag beeinflussten nicht nur die Muttertagsstimmung, sondern zeichnen sich auch in der Einsatzstatistik der regionalen Feuerwehren ab. So kam es etwa Montagfrüh hochwasserbedingt zur Überschwemmung der L 611 in Wagna, die Freiwillige Feuerwehr Wagna wurde dazu bereits gegen 4.30 Uhr mittels stillem Alarm zur Unterstützung angefordert. Die Wagnastraße wurde ab dem Zeitpunkt komplett gesperrt, eine Verkehrsumleitung über das Ortsgebiet war die Folge.

Großaufgebot beim Steinbruch Aldrian

Großes Feuerwehraufgebot herrscht indes beim Steinbruch Aldrian in Oberhaag. Auch dort kam es aufgrund der großen Regenmassen zur Überflutung, ein im Steinbruch gebildeter See gefährde laut Auskunft der FF Oberhaag die dort abgestellten Bergbaumaschinen. Gegen 8.45 Uhr kam es daher zu einem Abschnittsalarm, alle Feuerwehren des Abschnitts sechs - dazu zählen jene aus Oberhaag, Leutschach, Maltschach, Arnfels, Sankt Johann im Saggautal und Großklein - wurden für Pumparbeiten zur Unterstützung angefordert.

Insgesamt sind derzeit (Stand: Montagvormittag) acht Feuerwehren mit circa 50 Feuerwehrkräften vor Ort im Einsatz, die Feuerwehren aus Untergralla und Gamlitz wurden kurz nach dem Abschnittsalarm für weitere Hilfestellung alarmiert. Laut aktuellen Informationen soll nun durch die Feuerwehren Lateindorf, Pitschgau-Haselbach und St. Ulrich in Greith aus dem Bezirk Deutschlandsberg weitere Unterstützung folgen. Man rechne zudem aufgrund erneuter großer Niederschlagsmengen auch am kommenden Dienstag mit einem Einsatz vor Ort, heißt es seitens der FF Oberhaag weiter. Der heutige Einsatz beim Steinbruch könne den ganzen Tag andauern.

Einsätze in Eibiswald und Leibnitz

Zu weiteren Pumparbeiten kam es währenddessen auch in Eibiswald, die FF Eibiswald befreite dort den Keller des örtlichen Kindergartens von eingedrungenem Wasser. Ein ähnliches Bild zeichnete sich auch am Sonntag in Leibnitz ab: Gleich zwei Mal musste die Stadtfeuerwehr zum selben Einsatzort zu Pumparbeiten ausrücken. Zusätzlich wurde von der Leibnitzer Feuerwehr am selben Tag ein umgefallener Baum beseitigt, ebenso drohte ein Baum im Leibnitzer Park umzustürzen.

Aufgrund der großen Regenmengen, die noch erwartet werden, sei man zudem in erhöhter Einsatzbereitschaft, heißt es vonseiten der ansässigen Feuerwehren.