26 Bauern, 24 Wirte und 15 Gemeinden: Die Steirische Ölspur hinterlässt auch heuer wieder ihre grünen Spuren im Bezirk Deutschlandsberg. Einige Tropfen reichen sogar bis in den Nachbarbezirk Leibnitz: Beim Welschlauf am 6. Mai von Ehrenhausen nach Wies erhalten die Teilnehmer erstmals eine Ölspur-Medaille, gefüllt mit Steirischem Kürbiskernöl. "So kann jeder die Region mit nach Hause nehmen", erklärt Josef Waltl, Obmann der Steirischen Ölspur.