Leere Weinflaschen gehören nicht in den Altglas-Container. Ebensowenig wie Kerzenreste in die Restmülltonne gehören. Denn: Was für die meisten Müll ist, ist für Dietmar Kappel wertvoller Rohstoff. Aus Altglas und abgebrannten Kerzen kreiert er in seiner Werkstatt in Goldes, Großklein, edle Dekorationsstücke. Nachhaltig. Umweltfreundlich. Individuell. Das ist reKappel.