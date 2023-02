St. Josef in der Weststeiermark

Drei Verletzte bei Frontalkollision eines Kastenwagens mit einem Pkw

Am Montagmorgen hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Bei der Kollision zweier Fahrzeuge in St. Josef in der Weststeiermark erlitten alle drei Fahrzeuginsassen Verletzungen unbestimmten Grades.