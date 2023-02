Die vergangenen Monate hatten es in sich: Angefangen von der Weihnachtsbäckerei bis hin zur Krapfenzeit – geschlemmt wurde in der Advent- und Faschingszeit reichlich. Damit ist jetzt aber für viele in der Region Schluss. 40 Tage lang will sich deshalb der eine oder andere in Verzicht üben. Egal, wie gut die Vorsätze auch sind, ganz weglassen sollte man kein Lebensmittel, rät Köchin und Kneipp-Trainerin Johanna Marbler.