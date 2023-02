Vier Schluchten und am tiefsten Punkt in der Mitte ein Haus: So könnte man das Grundstück von Familie Peitler in Leutschach an der Weinstraße beschreiben. Im Wohnhaus leben Maria und Reinhard Peitler sowie Großmutter Astrid. Sie sind umgeben von Wald und Wiesenflächen, auf denen im Sommer unter anderem 20 Peitler'sche Schafe grasen.