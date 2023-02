Max Stessl hat wieder einmal etwas vor. Nicht alleine, sondern gemeinsam mit zwölf anderen Leibnitzern will er Schwung in das regionale Kulturleben bringen. Einmal ist ihnen das schon gelungen, im November 2022 haben sie das "Spektakel 001" über die Bühne gehen lassen. Veranstaltet wurde das vom Kulturklub Pomali, den sie damals gegründet haben. Jetzt soll es eine Fortsetzung geben. "Spektakel 002 ist in Planung. Wir wollen eine Open-Air-Veranstaltung an einem Ort machen, an dem man so nicht mit einer Veranstaltung rechnen würde. Zum Beispiel an einem See oder auf einem Berg", sagt Stessl. Wobei die gemütliche Atmosphäre im Mittelpunkt stehen soll. Oder "sche pomale", wie die Vereinsmitglieder dazu sagen würden.